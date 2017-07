'Zaanstad interessante gemeente', maar burgemeester Jan Hamming gaat Heusden wel missen

HEUSDEN - In 2004 werd Ruud Vreeman in de gemeente Zaanstad door Jan Hamming opgehaald om in Tilburg aan de slag te gaan als burgemeester. Hamming was toen wethouder in de kruikenzeikerstad. Binnenkort is het de omgekeerde wereld, want Hamming verruilt zijn functie van burgemeester van de gemeente Heusden voor die van Zaanstad waar Vreeman waarnemend burgemeester is.

“Dan mag Ruud bij mij de ambtsketen omhangen. Een bijzondere toevalligheid inderdaad”, erkent Hamming. “Of ik eerder contact met hem heb gehad? Gisteren pas, maar mijn contact met hem is altijd heel prettig geweest.”



'Nooit saai in Heusden'

Hamming gaat de inwoners van Heusden, Vlijmen en Drunen missen, zo voegt hij er welgemeend aan toe. Hamming: “Het was hier nooit saai. Ik heb het er altijd fantastisch naar de zin gehad. Samen met mijn vrouw. We zijn hier ook getrouwd en hebben er met heel veel plezier gewoond. We komen dan ook heus wel een keer terug.”



Wat dreef hem dan om te gaan solliciteren en uiteindelijk het jawoord te geven aan een gemeente, die niet in Brabant ligt en die de laatste tijd vooral in het nieuws kwam door problemen met vooral jongeren? Hamming ziet er uiteraard niet tegenop.



'Rijk industrieel verleden net als Tilburg'

“Zaanstad is een hele interessante, mooie gemeente, met een rijk industrieel verleden. Er waren en zijn grote bedrijven gevestigd en ik heb er heel veel zin om het bestuurlijk te leiden naar een mooie toekomst. Dat er overlast is, is inherent aan bepaalde ontwikkelingen in de maatschappij. Helemaal nieuw is dat niet voor mij, want Tilburg, waar ik raadslid en wethouder ben geweest, is een vergelijkbare gemeente.”



'Den Bosch niet aan de orde'

De vertrouwenscommissie van de gemeente Zaanstad kwam met de voordracht van Hamming op dezelfde avond dat Jack Mikkers naar voren werd geschoven als nieuwe burgemeester van Den Bosch. Hamming werd er genoemd als potentiële opvolger van Ton Rombouts; in het Brabants Dagblad laat hij weten dat hij niet naar deze post heeft gesolliciteerd.



Brabant (en Tilburg?) zal hem wel blijven trekken. “Ik denk dat ik in ieder geval de Brabantse gemoedelijkheid meeneem naar Zaanstad. Volgens mij is het heel goed om die eigenschap te exporteren. Die roots raak ik niet kwijt en wanneer of waar ik in Brabant terugkeer? Dat kan ook zijn wanneer ik met pensioen ga.”