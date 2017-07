Grote actie met militairen tegen witwassen in Brabant: inval bij limousinebedrijf

KAATSHEUVEL - Op negen plekken in onder meer Kaatsheuvel, Rijen en Waalwijk is de politie bezig met een actie tegen witwassers. Zo worden in Kaatsheuvel bij een verhuurbedrijf aan de Heuvelstraat twee limousines in beslag genomen.

De actie begon dinsdagmorgen rond zeven uur. De politie krijgt hulp van medewerkers van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporings Dienst (FIOD) en militairen.



'Geen aanhoudingen'

Volgens een woordvoerder van de politie worden vooralsnog geen aanhoudingen verricht; ze wil vooral spullen in beslag nemen die met crimineel geld zijn gekocht.



Deze moeten het bewijs leveren voor 'flinke en bijzondere geldstromen', die sinds eind jaar vragen oproepen, zo meldt de politie. Ze heeft vier verdachten op het oog. “Bij de invallen hopen we zaken in beslag te nemen die met dat geld zijn aangeschaft. Dan hebben we die alvast”, aldus de zegsman.



Ook inval op camping

De invallen zijn bij bedrijven en huizen in Almkerk, Kaatsheuvel, Rijen, Waalwijk en op een camping in het Gelderse Aalst. Ze gebeuren onder leiding van een rechter-commissaris.



Alle panden zullen onderzocht worden door tactische rechercheurs van de FIOD en de politie. Er zal gebruik gemaakt worden van speurhonden. Het onderzoek zal een groot deel van de dag in beslag nemen.