Pool mishandeld op vakantiepark Katjeskelder in Oosterhout

OOSTERHOUT - Op vakantiepark De Katjeskelder in Oosterhout is maandagavond een 41-jarige man uit Polen mishandeld. Hij houdt er mogelijk een gebroken been aan over, meldt de politie dinsdag. Twee andere Polen van 19 en 43 jaar oud werden aangehouden.

Rond kwart voor elf kreeg de politie de melding dat er iemand gewond zou zijn geraakt op het park na een vechtpartij. Bij aankomst van de agenten werd de 41-jarige Pool al behandeld door het ambulancepersoneel. De twee verdachten zijn vervolgens aangehouden op het park.



Katjeskelder

Eerder deze maand werd ook al iemand aangehouden op park de Katjeskelder. Een 28-jarige vrouw werd in haar vakantiehuisje opgepakt vanwege een steekpartij waarbij een 31-jarige man gewond raakte.