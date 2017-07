Stadionstoel van PSV kopen? Het kan bijna

EINDHOVEN - Fans van PSV kunnen de oude stoeltjes uit het stadion kopen. Vrijdag gaan de eerste duizend exemplaren in de verkoop die uit het stadion zijn gehaald.

PSV gaat in etappes zo'n 23.000 stoeltjes vervangen. Vanaf vrijdagmiddag kunnen fans bij het stadion voor 5 euro een stoeltje kopen. De overige verkoopdagen voor de eerste stoelen zijn op 19 en 20 juli. De opbrengst komt ten goede aan de PSV Foundation en sfeeracties.



In verband met de grootte van de operatie is het voor de fans niet mogelijk hun eigen stoel te kopen of stoelen te reserveren. Zolang de voorraad strekt, is het wel mogelijk om een stoel met nummer te kiezen. Er zullen ook nog andere verkoopmomenten komen als de komende maanden andere stoelen zijn vervangen.



LEES OOK: PSV koopt voor twee miljoen euro nieuwe stadionstoelen