Rookpotten in Philips Stadion, zes mensen opgepakt op basis van camerabeelden

EINDHOVEN - Zes mannen zijn dinsdagmorgen opgepakt voor het aansteken van de rookpotten tijdens PSV-Ajax, in april van dit jaar. Een van de verdachten wordt ervan verdacht een coördinerende rol te hebben gespeeld.

Het gaat om mannen uit Eindhoven, Nuenen en Waalre in de leeftijd van 25 tot 42 jaar oud. De politie kwam het zestal op het spoor nadat camerabeelden uit het Philips Stadion uitvoerig zijn bekeken.

Op die beelden zijn ook andere mensen te zien. “We overwegen die beelden openbaar te maken, dus we roepen mensen op zich vrijwillig te melden", aldus een politiewoordvoerder.



De woningen van de verdachten zijn dinsdagmorgen doorzocht. Er is beslag gelegd op kostbare spullen en geld. "Daarmee kan de geleden schade worden vergoed", laat het Openbaar Ministerie (OM) weten.



Tijdens de topper werden zes rookpotten afgestoken. Een deel van het stadion vulde zich met zwarte rook. Tientallen bezoekers, onder wie kinderen, kregen last van ademhalingsproblemen. Ook was sprake van angst en paniek. Twaalf mensen deden aangifte.