Politie licht Harm Vermaat van zijn bed voor geboorte van zoontje Riley: 'Ik dacht: ik slaap nog'

BERGEN OP ZOOM - Een beetje slaperig, maar trots. Zo omschrijft Harm Vermaat uit Bergen op Zoom zijn gevoel. Logisch, als je de achtergrond kent. Hij werd dinsdagochtend namelijk papa en daarvoor van zijn bed gelicht door de politie. ‘Ik dacht: dit kan niet. Ik slaap nog.’

Het was een opvallend bericht dat dinsdag op de Facebookpagina verscheen van het Politieteam Bergen op Zoom. “Eens een keer een ander soort melding. Zojuist werd de Politie Bergen op Zoom naar een adres gestuurd om een aanstaande vader wakker te maken omdat hij de telefoon niet opnam en zijn partner nu echt met de bevalling zou gaan beginnen. We merkten dat het niet gemakkelijk was om een aanstaande vader in diepe slaap wakker te krijgen.”



“Ze kwamen er inderdaad niet doorheen”, grinnikt Harm. Zijn partner Fergie verbleef in de nacht van zondag op maandag in het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom om onder medicatie een goede nachtrust te hebben. Harm zelf beleefde ondertussen zijn slechtste nacht sinds tijden. “Ik was goed beroerd en heb de hele nacht liggen kotsen. Ik heb geen oog dichtgedaan. Dat waren de spanningen, denk ik.”Het gevolg was dat Harm afgelopen nacht sliep als een os. Zelfs zo diep dat hij de telefoontjes vanuit moederskant miste en de politie redding moest brengen. “Rond vijf uur stond er ineens een agent op een ladder tegen het slaapkamerraam te kloppen. Ik dacht: dit kan niet. Ik slaap nog. Doe normaal, gek!”Toen het besef eenmaal landde, haastte hij zich naar het ziekenhuis. “Uiteindelijk werd het een keizersnee en om 08.50 is onze zoon Riley geboren. Mama en kind maken het goed en ik voel me een beetje slaperig, maar verder top. Ik ben een hele trotse papa.”