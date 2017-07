Bredanaar (69) verdacht van enorme fraude

AMSTERDAM - Een 69-jarige man uit Breda is maandagmorgen opgepakt op verdenking van het wegsluizen van minimaal enkele honderdduizenden euro’s. Het zou gaan om de onlangs failliet verklaarde fiscalist Leo S.

De zaak kwam aan het rollen na drie aangiften van verduistering of oplichting tegen de verdachte. In die aangiftes werden in totaal bedragen van honderdduizenden euro’s genoemd die door de 69-jarige man uit Breda onterecht van rekeningen van de aangevers was afgeschreven.



Volgens BN DeStem is de zaak echter nog veel groter en zouden diverse bronnen de krant hebben gemeld dat het gaat om meer gedupeerden en ruim twee miljoenen euro Uit het onderzoek bleek dat het geld weer werd overgeschreven naar een 41-jarige vrouw uit Amsterdam. Zij is ook aangehouden in het kader van het onderzoek.In twee woningen, een bedrijf en een opslagruimte in Amsterdam is huiszoeking verricht. Daarbij is een luxe personenauto in beslag genomen. Een team van financieel specialisten gaat verder met het onderzoek.