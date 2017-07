Alex wil standbeeld voor nagellakheld Tijn: 'Hij hielp aan de toekomst van anderen'

Tijn is op zesjarige leeftijd overleden. (Archieffoto: ANP)

HAPERT - Een standbeeld voor Tijn in Hapert. Dat is wat Alex van Luijn uit Beverwijk graag wil. Zijn Facebookoproep is al ruim 1400 keer gedeeld. De gemeente Bladel laat dinsdag desgevraagd weten op dit moment niet bezig te zijn een standbeeld.

“Er zijn meer initiatieven, maar we kunnen niet overal op ingaan. De eerste prioriteit ligt nu bij de uitvaart van Tijn en dat die zo fijn mogelijk verloopt voor de familie”, aldus een gemeentewoordvoerder.



Draagvlak

Van Luijn wil met zijn oproep op Facebook draagvlak creëren voor een standbeeld voor de 6-jarige Tijn Kolsteren. “De jeugd heeft de toekomst. Helaas is dit niet weggelegd voor deze kleine held, maar hij heeft wel geholpen aan een toekomst voor anderen”, schrijft hij. Het standbeeld zou in Hapert moeten komen, de plaats waar Tijn woonde.



Alex heeft inmiddels ook contact gehad met de gemeente. "Mijn idee is bij de andere initiatieven opgeschreven. Na de rouwperiode wordt er met de ouders overlegd. Welk initiatief er ook komt, is eigenlijk onbelangrijk. Als er maar een eerbetoon komt."De nagellakheld overleed vorige week vrijdag aan de gevolgen van hersenstamkanker. Het zieke jongetje haalde vorig jaar 2,5 miljoen euro op tijdens 3FM Serious Request.

Met zijn laatste nagellakactie ‘Lak door Tijn’ werd 1,2 miljoen euro ingezameld.