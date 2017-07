Man fietst door tunneltje en wordt slachtoffer van straatroof

ROOSENDAAL - Een 20-jarige man is maandagavond in de Pattontunnel in Roosendaal onder bedreiging van een mes beroofd. De man fietste rond acht uur door het tunneltje toen er ineens twee mannen voor zijn fiets sprongen. De derde man haalde een mes tevoorschijn en wilde geld zien.

Met het afgeven van geld was het nog niet voorbij. De Roosendaler moest ook nog mee naar het pinautomaat aan de Oude Markt. Daar moest hij geld opnemen met zijn pinpas. Het slachtoffer wist daarna te vluchten.