200.000 euro voor inwoner Breda door winnend lot Staatsloterij

BREDA - Dat is nog eens een leuk begin van de vakantie: 200.000 euro winnen in de Staatsloterij. Een abonneespeler uit Breda ging maandagavond met de hoofdprijs aan de haal.

De hoofdprijs was eigenlijk een miljoen euro, maar de Bredanaar speelde met een 1/5 Staatslot en won daardoor twee ton. Dat zal hem of haar waarschijnlijk niet zo veel uitmaken.



Wie de prijs heeft gewonnen, is onbekend. De Staatsloterij maakt namelijk geen namen van de prijswinnaars bekend.