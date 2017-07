Bonnie St. Claire reageert furieus op aantijgingen over 'dubbele tong'

NUENEN - Zangeres Bonnie St. Claire reageerde dinsdag op Facebook furieus op de aantijgingen dat ze afgelopen weekend tijdens haar show in Nuenen dronken was. De Telegraaf kwam maandag met het verhaal, tot ergernis van Bonnie, die zich onheus bejegend voelt.

"Het verhaal, afkomstig van een individu uit het publiek, wordt schijnbaar voor waarheid aangenomen en lekker opgeklopt. Ik heb een leuk optreden gedaan op de Roze Zaterdag, een publiek wat ik overigens altijd een warm hart toedraag en zij mij ook", aldus de zangeres op haar Facebookpagina. "Ik was niet dronken en ben niet met een glas rosé het podium bestegen, zoals hier wordt gezegd."



Volgens verschillende ooggetuigen in Nuenen was de show uitermate teleurstellend, maar St. Claire is van mening dat ze het mikpunt is van nodeloze kritiek.