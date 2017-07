Xtc-huis had tot grote ramp in Eindhoven kunnen leiden, burgemeester sluit woning

EINDHOVEN - Eindhoven is aan een grote ramp ontsnapt. Het drugslaboratorium dat vrijdag werd ontdekt in een huis aan de Heydaalweg had bij brand of explosie enorme schade kunnen aanrichten. Dit stelt burgemeester John Jorritsma. Hij heeft de woning voor minstens een jaar gesloten.

Jorritsma: ”Hier lagen zo veel gevaarlijke stoffen dat een brand of explosie niet alleen dit huis had vernietigd, maar ook een flink deel van de wijk.”



Miljoenenproductie

Het hele pand werd gebruikt voor de productie van xtc. Op basis van de grote hoeveelheid aceton en zoutzuur die er lag, schatte de politie dat er miljoenen xtc-pillen zijn gefabriceerd. Bij de inval werden ongeveer 20.000 pillen gevonden. Ook werden in het pand flinke hoeveelheden drugsafval en MDMA, de werkzame stof in xtc, aangetroffen. Twee mannen werden opgepakt.



De burgemeester is geschrokken van de vondst. Hij noemt die onacceptabel. Hij roept burgers op zich te melden als ze vermoedens of verdenkingen hebben over dit soort labs. “Ik begrijp dat dit eng kan zijn, maar het kan ook anoniem”, aldus Jorritsma in een verklaring. “Het is alle hens aan dek, u moet ons helpen dit aan te pakken.”



'Snel een explosief mengsel'

De politie sprak vorige week nog van een bijzondere vangst, maar ze wees al meteen op de risico's. Een woordvoerder is blij dat Jorritsma het grote gevaar heeft benadrukt.



“Aceton is zeer brandbaar en kan in combinatie met zuurstof snel een explosief mengsel vormen. Zeker bij hogere temperaturen”, zo verduidelijkt de woordvoerder van de politie. Met mogelijk ‘zeer ernstige gevolgen’ voor de omgeving.