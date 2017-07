Chris Froome rijdt dit jaar geen criteriums, of weet John van den Akker hem nog te overtuigen?

VELDHOVEN - John van den Akker kent iedereen in het wielerpeloton. En iedereen in het peloton kent John van den Akker. De Veldhovenaar vertrekt vrijdag naar Frankrijk om wielrenners te contracteren voor de criteriums. Dat zijn de wielerwedstrijden die na de Tour worden gereden.

In onze provincie wordt onder meer in Boxmeer (de maandag na de Tour), Chaam (de woensdag na de Tour), Roosendaal (31 juli) en Etten-Leur (13 augustus) gereden. "En zo zijn er nog tientallen andere koersen waarvoor ik renners moet zien vast te leggen."



Van den Akker weet exact wat de wensen zijn per criterium en wat het beschikbare budget per wedstrijd is. Aan de hand daarvan gaat hij de renners langs en doet hij een voorstel. "Voor sommige renners moet je echt je best doen. Die heb je niet zomaar te pakken. Anderen zien me graag langskomen en blijven juist op me wachten. Ze weten dat er geld te verdienen valt, als ik langskom."



Chris Froome

De Brabander, die zelf ook jarenlang als wielrenner actief was, heeft de telefoonnummers van alle kopstukken uit het peloton. Dat geldt ook voor de drager van de gele trui, Chris Froome. "Hij heeft aangegeven dit jaar geen criteriums te willen rijden."



Toch weet Van den Akker als geen ander dat sommige uitspraken met een korreltje zout moeten worden genomen. "Ik sprak Froome vorig jaar op zijn hotelkamer. Toen gaf hij aan direct na de Tour slechts één criterium te willen rijden. Ik heb hem toen proberen over te halen om nog een tweede koers te rijden. We wilden hem graag op de dinsdag na de Tour in Friesland aan de start. Maar Froome wilde niet."



"Voor die ene dag maakte ik financieel alles in orde", vervolgt Van den Akker. "Een dag later krijg ik een berichtje van Froome met de vraag waar het aanbod voor de koers op dinsdag bleef. Hij had zich bedacht en wilde alsnog in Friesland rijden. Zo gaat het soms in die wereld."



Ieder jaar gespannen

De oud-wielrenner weet zich daar prima in staande te houden. Hij heeft ook dit jaar een enorme stapel aan verzoeken liggen. "Je bent altijd blij als alles gelukt is en iedereen tevreden is. Maar het is een enorme opdracht, waar je ieder jaar opnieuw weer gespannen voor bent."



Froome zien we dit jaar dus vermoedelijk niet rijden in de kermiskoersen. Volgens Van den Akker is dat ook niet zo vreemd. Voor de Brit is het financieel niet zo heel interessant om op te komen draven. Hij heeft zo’n fors salaris dat het rijden van een criterium niet meer dan een bonusje is. Dat klinkt gek als je bedenkt dat Froome in 2016 zo’n 40.000 euro ontving voor het rijden van zijn rondjes om de kerk. En dan hebben we het over 40.000 euro per criterium. "Je zit met dat bedrag redelijk warm", aldus Van den Akker.



Op exacte bedragen gaat hij niet in. Dat is een afspraak. Wel wil hij kwijt dat de bedragen omhoog zijn gegaan de laatste jaren. "En dan heb je nog zoiets als marktwerking. Een renner die het goed doet tijdens de Tour, stijgt zijn marktwaarde. Dan kan echt per dag verschillen. Dat maakt het werk nooit saai."