Suiker Unie en CNV Vakmensen eens over nieuwe cao

CNV stelt Suiker Unie ultimatum in cao-overleg

DINTELOORD - De Suiker Unie en CNV Vakmensen kregen het dinsdag alsnog voor elkaar om een cao-resultaat te bereiken voor de 780 werknemers bij het bedrijf. De vakbonden onderhandelen al maanden met Suiker Unie over een nieuwe cao, maar dinsdag, de dag van de ultimatum, kwamen ze pas overeen.

De nieuwe cao geldt voor twee jaar. In die tijd zullen de lonen met 4,5 procent stijgen. Ook blijft de 80/90/100-regeling voor werknemers boven de 58 in stand. Daar wilde aanvankelijk die regeling versoberen, maar ziet daar toch vanaf. Ook zullen uitzendkrachten gestimuleerd worden om zich verder te ontwikkelen en door te leren.



“We zijn eruit, acties zijn hiermee van de baan”, aldus onderhandelaar Arjan Baselmans van CNV Vakmensen. “We leggen dit resultaat positief voor aan onze leden.”