Vrouw uit Heesch na eind relatie ruim een jaar gestalkt, ex-vriend krijgt taakstraf

DEN BOSCH - Ruim een jaar lang heeft een man uit Harderwijk zijn ex-vriendin uit Heesch bedreigd. De rechtbank in Den Bosch heeft dit vastgesteld en legde hem een taakstraf van zeventig uur op.

Ook moet hij zijn slachtoffer een schadevergoeding van vijfhonderd euro betalen. De 31-jarige vrouw werd stelselmatig lastig gevallen nadat er een eind was gekomen aan hun

relatie.



'Ik slacht je'

Ze kreeg onder meer via Facebook en e-mails te horen dat zijn ex-partner haar zou slachten of zou aanranden. Verder stuurde de nu 25-jarige man foto’s van haar, in bikini of lingerie, ongevraagd naar familie.



De rechter neemt het hem kwalijk dat hij geen rekening hield met het feit dat de vrouw geen contact meer met hem wilde. Ze heeft de pogingen van de man als zeer angstaanjagend ervaren. Haar dochtertje lijdt er eveneens onder.