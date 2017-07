Wapenhandel met Kroatië: celstraf voor Bosschenaar en voormalige schoenenkoning

DEN BOSCH - Een man uit Den Bosch moet vier jaar de cel in voor het invoeren van onder meer machinegeweren en handgranaten uit Kroatië. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald. Een man uit Waalwijk moet achttien maanden zitten, omdat hij ook bij de transacties betrokken was.

Hij bestuurde een minibusje, dat voor het wapentransport werd gebruikt. Deze man heeft overigens miljoenen verdiend met zijn toenmalige Tango-schoenenwinkels.

No Surrender afnemer?

De handelaars probeerden het wapentuig, waaronder ook pistolen en raketwerpers, te verkopen aan verscheidene motorclubs. No Surrender zou één van de afnemers zijn geweest.



Aanvankelijk werden in verband met de handel dertien personen opgepakt. Vorige maand stonden vijf van hen terecht. Eén van die verdachten, een man van veertig uit Den Bosch, kreeg eind vorige maand al een celstraf van 120 dagen, waarvan 78 dagen voorwaardelijk. Hij werd veroordeeld voor het illegale bezit van een pistool, munitie en een rookgranaat. Het wapentuig werd thuis bij de man in een plastic tas op een keukenkastje gevonden. Iemand anders zou de tas er hebben neergelegd, zei-ie.

Celstraf en vrijspraak

Een vijf jaar ouder stadgenoot kreeg een celstraf van twee weken wegens het bezit van munitie en cocaïne. Hij zou ook iets te maken hebben gehad bij de voorbereiding van de invoer van wapens, maar dit kon niet worden bewezen. Een 52-jarige man werd vrijgesproken van alles wat hem ten laste was gelegd.

Freek van S. hoofdverdachte

De 44-jarige Bosschenaar die vier jaar kreeg, wordt gezien als hoofdverdachte. De zaak tegen deze Freek van S. ging in oktober 2014 rollen na een anonieme tip over zijn internationale wapenhandel.



De man uit Waalwijk, die nu in België woont, werd in januari 2015 aangehouden door de Kroatische politie. Uit onderzoek bleek dat deze 67-jarige Jan van der L. heel vaak heeft gebeld met een Kroaat, die een belastende getuigenverklaring heeft afgelegd.