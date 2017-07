Waarom is het zo belangrijk om op trainingskamp te gaan?

EINDHOVEN - Veel voetbalclubs gaan in juli op trainingskamp. PSV heeft de tenten deze week opgeslagen in het Zwitserse Verbier. Met z’n allen op pad zijn is enorm belangrijk, meent Boudewijn Zenden. De oud-voetballer maakte talloze trainingskampen mee en mag ervaringsdeskundige worden genoemd.

"Ik denk dat ik 21 trainingskampen heb meegemaakt", rekent Zenden snel voor. En nog altijd is hij van de partij. In een andere hoedanigheid. Zenden zit in de trainingsstaf van PSV. "Tijdens een trainingskamp is er veel tijd om als groep samen te spenderen", zegt de oud-voetballer. "Dat is belangrijk. Je bent bovendien in een andere omgeving. Als speler vond ik het al fijn wat meer van de wereld te zien."



Zenden vervolgt: "Ik heb ook wel eens bij een club gezeten, waarbij we maar een weekje weggingen. Dat vond ik minder. Het liefst ging ik zoveel mogelijk op pad. Dan was die zes weken voorbereiding op het seizoen ook lekker snel voorbij."



Grote voorstander

Zenden is grote voorstander van het fenomeen trainingskamp. Hij hoopt dat de spelers van PSV het deze week ook als plezierig ervaren. "Wij hopen daar als trainers een steentje aan bij te dragen." Uit enkele posts op social media blijkt dat dat wel goed zit.



Een trainingskamp heeft dus een sociaal aspect, maar is voor PSV ook zeker een serieuze aangelegenheid. "We spelen over twee weken al in de voorronde van de Europa League", weet Zenden. "Er staan daarom ook oefenwedstrijden van kaliber op het programma. We bouwen niet rustig op, maar moeten er dit seizoen gelijk staan."PSV speelt tijdens het verblijf in Zwitserland wedstrijden tegen FC Sion (woensdag), AS Monaco (zondag) en Grasshoppers (dinsdag).