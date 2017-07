Logger, duurder en minder democratie: moeten Brabantse gemeenten wel fuseren?

EERSEL - Veel Brabantse gemeenten zijn er maar druk mee: fuseren met anderen gemeenten. Dat doen ze om efficiënter te kunnen werken. Ook denken ze op deze manier grensoverschrijdende problemen beter aan te kunnen pakken. Maar is fuseren wel zo'n goed idee? De meningen zijn verdeeld.

"Het is een verkeerd middel", vindt Linze Schaap van de Universiteit Tilburg. “Het is natuurlijk een mooi streven. De verwachtingen zijn: het wordt beter, bestuurskrachtiger en efficiënter. Maar als je naar evaluatiestudies kijkt, dan komen die verwachtingen gewoon niet uit. Na een fusie wordt het vaak duurder, de gemeenten komen voor grotere problemen te staan, en het is slecht voor de democratie."

De gemeente Eersel is een van die gemeenten die over een fusie nadenkt. Er zou één grote Kempen-gemeente moeten komen met Oirschot, Bladel, Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierde, volgens CDA-fractievoorzitter Henny van Dooren. “We werken nu al veel samen. Maar nu moeten besluiten die we nemen eerst nog door vijf gemeenteraden, dat kan veel sneller”, zegt ze.

Gezellig

Een kleine rondvraag in het centrum van Eersel leert dat mensen positief tegenover een fusie staan. “Als er maar naar de burgers geluisterd wordt”, zegt een dame uit Bladel. Fuseren met Eersel? “Ja gezellig, denk ik dan.”

En luisteren naar de burger, dat zijn ze zeker van plan in Eersel. “Je moet een goed kernenbeleid hebben. Je zou bijvoorbeeld de dorpsraden kunnen versterken. Je zou ook ambtenaren een werkplek kunnen geven in de kern van een dorp”, zegt Van Dooren.

Fusies in Brabant

Eersel is niet de enige gemeente die er druk mee bezig is. Wijk en Aalburg, Woudrichem en Werkendam bekijken of ze samen kunnen gaan in de gemeente Altena. Uden en Landerd zien mogelijkheden, en ook Nuenen wordt misschien samengevoegd met Eindhoven of Son en Breugel.

“Het is belangrijk dat er niet alleen maar bestuurd wordt in de gemeente, maar dat er voor grotere vraagstukken samengewerkt wordt. Daar hoef je alleen niet te fuseren. Wél samenwerken, niet samengaan.”, zegt Schaap. “Maar dan zijn er altijd gemeenten die dat niet willen. De provincie kan die nu niet dwingen om samen te werken, maar eigenlijk zou de provincie dat wel moeten kunnen.”

Babbelen met de buren

Of de gemeente Eersel uiteindelijk opgaat in de Kempen-gemeente is nog de vraag, daarvoor moeten nog aardig wat stappen gezet worden. Dinsdagavond besluit de gemeenteraad eerst of ze überhaupt met de buren gaan babbelen over een fusie.