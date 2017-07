Een deel van Oirschot hoort vanaf nu officieel bij Limburg

Het monument in Oirschot ligt nu officieel in Limburg.

OIRSCHOT - Sinds dinsdag ligt er officieel een stukje Limburg in Brabant. De grond waarop het monument van de Limburgse Jagers staat, is namelijk benoemd tot Limburgs grondgebied, meldt 1Limburg. Het gaat om een stukje grond van de kazerne in Oirschot.

Het monument ter ere van de gesneuvelde leden van het regiment van de Limburgse Jagers moest weg uit het Limburgse Weert, toen daar de kazerne werd gesloten. Het werd daarom overgeplaatst naar de landmacht-kazerne in Oirschot.



Enclave

Vorig jaar al werd geprobeerd het stukje grond te benoemen tot Limburgs grondgebied, maar dat ging toch niet door. Volgens de provincie werd het verzoek van Limburg afgewezen, omdat het een zeer ongebruikelijke maatregel is. Het stuk grond ligt namelijk niet aan de grens van Brabant en Limburg en dus zou het, als het bij Limburg zou gaan horen, een soort enclave in Brabant zijn.



Toch is het nu zover, dankzij een speciale erfpachtconstructie tussen de twee provincies. Dinsdag werd ook het museum van het Regiment Limburgse Jagers geopend, die met de sluiting van de kazerne in Weert ook verdween. De verzameling is nu weer te zien op de kazerne in Oirschot.