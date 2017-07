Rechtbank: vergunning mestfabriek in Oss deugt niet

OSS - De rechtbank in Den Bosch besloot dinsdag besloten dat de vergunning voor de mestfabriek in Oss wordt vernietigd. De boeren die de vergunning willen moeten deze opnieuw aanvragen.

Initiatiefnemer van de fabriek is boerencoöperatie MACE. Deze moet jaarlijks 500.000 ton mest zien te verwerken. De coöperatie mag dat volgens de rechtbank voorlopig niet doen in Oss, aangezien het onderzoek naar de gevolgen voor het milieu niet compleet is en de vergunning niet deugt. De provincie zou onder andere te weinig rekening houden met stankoverlast die kan ontstaan.



De boeren van MACE moeten weer helemaal terug naar de tekentafel om een nieuwe aanvraag op te stellen. Ze moeten hierbij meer rekening houden met de milieueffectrapportage.



Er waren protesten tegen de fabriek door omwonenden. Deze zijn tevreden over het besluit van de provincie.