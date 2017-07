Zwaargewonde man in woning Rijsbergen overleden, vrouw aangehouden

RIJSBERGEN - De man die zaterdagavond zwaargewond raakte in een woning aan de Ettenseweg in Rijsbergen, is maandagavond overleden. Dat meldt de politie. Een 59-jarige vrouw is aangehouden en zit vast voor verhoor.

Agenten kwamen zaterdag naar de woning nadat er een melding over een ruzie was binnengekomen. In de woning vonden zij een zwaargewonde man. De 59-jarige vrouw was op dat moment ook aanwezig. Zij is opgepakt.



Wat er precies in de woning is gebeurd, is onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak.