Mathieu Hermans won twee prijzen in één Tour de France

GOIRLE - Ieder jaar brengt de Tour de France nieuwe verhalen, van heroïsche overwinningen tot onverklaarbaar slechte prestaties. De Franse rittenkoers heeft een grote historie, Omroep Brabant kijkt in Afslag Zuid iedere dag terug op een moment om te herinneren. Mathieu Hermans kijkt vandaag terug op zijn Tour van 1989.

Naam: Mathieu Hermans

Geboortedatum: 9 januari 1963

Geboorteplaats: Goirle

Tour de France: 1989

Moment om te herinneren: eindelijk een ritwinst, na tien(!) etappezeges in de Vuelta



Hoe kijkt u terug op uw enige Tourzege?

"Een overwinning in de Tour vergeet je nooit. Alle renners dromen ervan de Tour te rijden, laat staan dat je dan ook nog eens een rit wint. Ik had in andere koersen al redelijk wat gewonnen, maar in de Tour wilde het maar niet lukken. We waren in 1989 net de Pyreneeën over. In die bergetappes waren we wat sprinters verloren, omdat ze laat binnen waren gekomen. Voor mij was het toen dé kans. En het lukte. Je moet ook een beetje geluk hebben, zeg ik altijd maar."



Hoe heeft u de ritzege gevierd?

"Dat was een kort feestje. In het hotel hebben we een flesje champagne opengetrokken. Een paar nipjes heb ik daarvan genomen. Je zit in een koers en je moet een dag later weer rijden. Je kunt je dus niet laten gaan."



U eindigde in 1989 op een bijzondere plek in het eindklassement, toch?

"Als sprinter won ik vrij veel koersen. In de bergetappes en tijdritten was er voor mij maar een doel: zorgen dat ik op tijd binnenkwam. In de Tour van 1989 gingen veel renners naar huis. Op een gegeven moment waren er zo’n tachtig uitvallers. Ik bleef maar zakken in het algemeen klassement. Op een gegeven moment stond ik laatste. Als slotrit stond er een tijdrit op de rol. De jongen die voorlaatste stond, deed het toen erg rustig aan. Maar ik weigerde hem in te halen. Ik stond laatste, een soort van ereplaats, en wilde die positie niet uit handen geven. Ik werd dus de rode lantaarndrager. Bijzonder."