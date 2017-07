Uren achter elkaar stromende regen, problemen verwacht in ochtendspits

EINDHOVEN - Zoek je paraplu en regenjas er maar weer bij, want het wordt nat. Heel nat! De buien zullen vanaf middernacht over onze provincie trekken en vooral woensdagochtend in de spits zal er veel regen vallen. "Ik denk dat er op sommige plekken wel twintig tot dertig millimeter valt en dat is veel!", aldus weerman Reinier van den Berg van Weer.nl. Hij verwacht dat het van twaalf uur 's nachts tot twaalf uur 's middags zal regenen.

Overigens geen paniek voor iedereen die nu meteen denkt aan kelders die onder lopen en straten die blank staan, want zo erg wordt het niet. "Er komt geen wolkbreuk, hoor!", verwacht de weerman.



"Het regent voornamelijk heel lang achter elkaar. Echt stromende regen", zegt hij. "En dat is op zich wel gunstig, want het water heeft zo genoeg tijd om weg te lopen. Dat is beter dan wanneer er, zoals bij een wolkbreuk, heel veel water in een korte tijd naar beneden komt."



Natte nacht en ochtend

Het noorden van Brabant zal de meeste last krijgen. "Daar kan zelfs wel meer dan dertig milliemeter vallen", vertelt Van den Berg. Maar ook de rest van de provincie moet vanaf vijf uur rekening houden met veel, zware buien.



De VerkeersInformatieDienst waarschuwt dan ook voor een natte ochtendspits. Ook na de spits is het nog niet droog. "Nee, de regen houden we wel tot aan de lunch en dan komt ook echt de zon door."