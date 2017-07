In Eindhoven wordt een grootse Vikingfilm opgenomen en jij kan erin spelen

EINDHOVEN - Het Prehistorisch Dorp in Eindhoven wordt de locatie van een nieuwe internationale filmproductie. De film Redbad speelt zich af in de vroege middeleeuwen en daarom is het openluchtmuseum, dat bezoekers meeneemt naar het verre verleden, hiervoor uitermate geschikt. De productie is op zoek naar mensen in de omgeving die als middeleeuwse strijders willen figureren in de film.

De Eindhovense regisseur Roel Reiné slaat met producent Klaas de Jong, beiden bekend van de film Michiel de Ruyter, de handen weer ineen voor dit historische epos. Het verhaal speelt zich onder andere af in Dorestand, een bloeiend handelscentrum en een van de belangrijkste handelsplaatsen in Europa in de vroege middeleeuwen. Andere delen van de film worden in Duitsland, België en Denemarken opgenomen.



Figuranten gezocht

De makers van de film zoeken nog vikingachtige types in Brabant die willen figureren in de film. Mensen die graag met een hakbijl tekeer gaan en tegelijkertijd mee willen spelen in een van Nederlands grootste films kunnen zich opgeven via de website van Redbad.



De opnames beginnen naar verwachting in september en de film zal in 2018 in de bioscoop te zien zijn.