Man oefent thuis met luchtdrukwapen en vernielt meerdere ruiten

DEN BOSCH - Een man heeft vorige week in het centrum van Den Bosch met een luchtdrukwapen geschoten in het Eerste Straatje van Best. De eigenaar ‘oefende’ volgens de wijkagent in zijn woning met het wapen. Hierdoor sneuvelden zeker twee ramen van omwonenden.

Volgens de politie had de man geen idee dat er verderop ruiten waren vernield door zijn schuld. Het incident gebeurde ergens tussen maandagavond 3 juli en woensdagmiddag 5 juli. De politie is nog op zoek naar getuigen.



Via Instagram deelde de wijkagente een foto van het wapen.