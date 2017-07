Aannemersbedrijf Hurks verkoopt prefab-onderdeel

EINDHOVEN - Aannemersbedrijf Hurks uit Eindhoven verkoopt zijn divisie voor industriële bouwcomponenten aan investeerders HB Capital. Dat is het investeringsbedrijf van de familie Blokker en Opportunity Partners. Het onderdeel dat Hurks verkoopt, is gespecialiseerd in prefab-bouwconcepten. Dat zijn materialen die van te voren in een fabriek worden gemaakt en dan op een werkplaats gebruikt worden.

Hurks verwacht dat door de verkoop dit onderdeel zelfstandig en met steun van de investeerder beter in staat is om te kunnen groeien in binnen- en buitenland.



Het prefab-onderdeel is goed voor een omzet van 120 miljoen euro op een totale omzet van 315 miljoen euro voor familiebedrijf Hurks. Bij de divisie werken 360 mensen. Een overnamesom werd dinsdag niet bekendgemaakt.



Hurks zal zich naar eigen zeggen volledig richten op de kernactiviteiten bouw, ontwikkeling en onderhoud.