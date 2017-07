Ook 'gebluste' natuurbranden blijven vaak nog branden, hoe kan dat? Vijf vragen en antwoorden

EINDHOVEN - Twee weken geleden is in de Deurnese Peel bij Liessel een grote veenbrand uitgebroken. De brand is niet te blussen, het veen smeult en af en toe ontstaan er kleine brandjes. Ook in natuurreservaat De Malpie bij Valkenswaard was een grote brand die zich maar moeilijk liet blussen. Waarom zijn natuurbranden zo lastig te temmen? We vroegen het aan de brandweer.

Bij De Peel en De Malpie zien we dat natuurbranden in Zuid-Oost Brabant dagen na het blussen terug blijven komen, is dit uitzonderlijk en hoe komt dit?

Als brandweer maken we afspraken met de natuurbeheerders of en op welke manier we actief de brand mogen bestrijden. In vele gevallen treden we als brandweer defensief op, voorkomen we uitbreiding en laten de natuur zijn werk doen.



Defensief optreden kan betekenen dat we een stoplijn creëren en daar de omgeving nat houden. Op deze manier wachten we de vuurhaard als het ware op. Het is afhankelijk van de meteo, lange periode van droogte, windsnelheid en –richting of voor deze tactiek gekozen wordt. Na zo’n aanpak – waarbij het acute gevaar is geweken – blijft een zwart geblakerd en dikwijls nog smeulend gebied achter. De meeste natuurgebieden in onze regio kenmerken zich door de aanwezigheid van een z.g. humuslaag. Dit zijn plantenresten en andere organische stoffen welke in de loop der jaren een (soms wel 10-tallen centimeters) dikke brandbare laag vormen. Hierin kunnen zich – zeker onder de droge omstandigheden zoals we die momenteel kennen – hardnekkige smeulbranden voordoen welke veel rookoverlast kunnen geven. In sommige gevallen (bijvoorbeeld in de Peelgebieden) kunnen deze vuurhaarden ondergronds doorwoekeren en na verloop van tijd weer letterlijk de kop opsteken.



Zet de brandweer speciale middelen in om dit aan te pakken of te voorkomen?

Ja, binnen onze regio hebben we eigen kennis en expertise. Daarnaast hebben we zoveel mogelijk onze middelen en voertuigen aangepast aan met name dit soort branden. Zo hebben de meeste van onze voertuigen vierwielaandrijving en beschikken over een grotere watertank dan wat landelijk is voorgeschreven. Bovendien hebben we voor de meeste natuurgebieden in onze regio z.g. natuurbrandbestrijdingsplannen waarin een aantal zaken specifiek voor dat gebied zijn voorbereid.



Ook kunnen we altijd de hulp inroepen van Brandweer Nederland. In ons land hebben we adviseurs en specialistische teams op het gebied van natuurbrand die we afhankelijk van het inzetplan kunnen oproepen. Dit is afgelopen weekend ook aan de orde geweest met de inzet van onze collega’s uit Twente bij de brand in natuurreservaat Malpie.

Wat voor rol speelt het weer hierin?

Het weer speelt hierin een grote rol. Windsnelheid, lange periode van droogte (en een geringe hoeveelheid neerslag) hebben een invloed op het (snel) uitbreiden van de brand en de bestrijding ervan. Droogte zorgt dikwijls ook voor de eerder genoemde hardnekkige vuurhaarden in de humuslaag.

Gaan we hier meer van zien de komende tijd?

Is natuurlijk niet echt te voorspellen maar het lijkt erop dat de veranderingen in ons weer resulteren in langere perioden van zowel nat als droog weer. In de droge perioden zal het risico van natuurbranden daardoor toe kunnen nemen.

Kunnen mensen de brandweer hierbij helpen? Een oogje in het zeil houden of iets dergelijks?

Ja, mensen kunnen zeker helpen door natuurbrand te voorkomen. Ben voorzichtig met vuur in de natuur, zeker in perioden van droogte. Mocht men onverhoopt geconfronteerd worden met een natuurbrand meld deze dan zo snel mogelijk met een zo nauwkeurig mogelijke plaatsaanduiding. Veel mobiele telefoons hebben tegenwoordig een voorziening waardoor direct de plaats exact doorgegeven kan worden. Zet deze optie aan op je telefoon!