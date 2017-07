Vlammen slaan uit het dak van huis in Deurne

DEURNE - Er heeft dinsdagavond korte tijd een uitslaande brand gewoed in het dak van een vrijstaand huis aan de Torteltuin in Deurne. Er waren geen mensen in het huis aanwezig, laat brandweer Brabant-Zuidoost weten. Rond half tien werd het sein brand meester gegeven.

De vlammen sloegen uit het dak. De brandweer heeft het vuur geblust met twee bluswagens en een hoogwerker.



De bewoners van het huis waren een half uur voor de brand nog thuis, maar hadden dus niets gemerkt. Een achterbuurvrouw zag even voor halfnegen de vlammen uit het huis slaan en belde 112.