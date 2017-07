Derrick Luckassen gearriveerd op trainingskamp PSV 'Ik ben fit en kan meteen aanhaken'

VERBIER - Hij kon naar Feyenoord en had ook een gesprek met de landskampioen. Maar Derrick Luckassen verruilde zijn club AZ toch liever voor PSV, waar hij een contract van vijf jaar tekende. Dinsdagavond arriveerde hij in het Zwitserse Verbier, waar PSV tijdens een trainingskamp verblijft.

Daar aangekomen vertelt hij waarom de keuze dus toch op PSV gevallen is.



"Na een gesprek met Marcel Brands en mijn zaakwaarnemer kwam ik tot de conclusie dat PSV het best bij me past. Het ging totaal niet om de euro's. Ik wil gewoon lekker gaan voetballen. Een goed seizoen draaien, voor het hoogst haalbare gaan en mooie dingen meemaken. En mijn gevoel zij me dat PSV dan de juiste keuze is."





PSV wilde Luckassen graag binnenhalen omdat er wel behoefte was aan defensieve versterking en ziet in de jonge all-rounder ook een fysiek sterke speler, die wat dat betreft 'aan de internationale normen voldoet.De vraag is alleen op welke positie Luckassen dat bij PSV zal kunnen laten zien. Want hij kan in de verdediging, maar ook op het middenveld uit de voeten."Ik speel het liefst centraal achterin en op het middenveld vind ik ook prima. De back-positie is niet zo mijn ding. Maar als het goed is ben ik als verdediger gehaald. Ik heb daarover al met Marcel Brands en de trainer gesproken."Woensdag zal Luckassen voor het eerst meetrainen. De oefenwedstrijd die PSV later in de middag tegen FC Sion speelt komt vermoedelijk nog te vroeg. Al staat de kersverse PSV-er te popelen om snel wedstrijden te gaan spelen."Ik ben fit. Bij AZ zijn we al op 25 juni met de training begonnen. Dus ik kan meteen aanhaken."