DNA-sporen gevonden bij keienongeluk in Schijndel

SCHIJNDEL - De politie heeft DNA gevonden op de keien die in juni werden neergelegd op de Structuurweg in Schijndel. Dat materiaal wordt nu onderzocht. Ook werd dinsdagavond in Opsporing Verzocht bekendgemaakt dat de keien vlakbij de plek van het ongeluk in de buurt van het scoutinggebouw zijn meegenomen.

Als gevolg van de stenen op de weg kreeg de 32-jarige Tynni een zwaar ongeluk, dat ze maar net overleefde. Ze zweefde een week lang op het randje van de dood en werd kunstmatig in slaap gehouden.



LEES OOK: 'Onbegrijpelijk dat mensen zoiets kunnen doen', vriend Schijndels slachtoffer compleet van slag



De keien zijn meegenomen vanaf een plek die voor iedereen toegankelijk is. Ze lagen bij het pad dat loopt tussen de Smaldonkstraat en de Structuurweg, niet ver van het gebouw van de scouting. Dat is ongeveer 75 meter vanaf de plek van het ongeval. De politie zoekt nog altijd naar de dader of daders die de stenen op de weg legden.



LEES OOK: Politie sluit weg af en doet onderzoek naar keienongeluk in Schijndel



De politie vraagt particulieren de camerabeelden van de nacht van 23 op 24 juni nog eens te bekijken. De stenen moeten tussen halfvier en kwart voor vier uur die nacht zijn neergelegd.



Twee scooters

Er hebben in elk geval die nacht twee scooters over de Structuurweg gereden in de richting van Sint-Oedenrode. Wel is gezien dat de scooters kort voor het ongeval een tijdje hebben stilgestaan vlakbij de plek waar de keien zijn weggehaald. Als deze mensen de keien niet hebben neergelegd, zijn ze mogelijk getuige geweest van wie dat wél heeft gedaan.



De vriend van het slachtoffer vertelde dinsdagavond in het opsporingsprogramma dat zijn vriendin mogelijk nooit meer de oude wordt. Ze heeft twee klaplongen, ernstig rugletsel en inwendige bloedingen. Tynni en haar vriend hadden plannen om in 2018 te trouwen.