Vuurwapengevaarlijke Luciano (19) al een maand voortvluchtig, nu ook op Nationale Opsporingslijst

BREDA - De 19-jarige Luciano Dijkman die begin juni vluchtte tijdens een begeleid verlof vanuit jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda, is nog steeds voortvluchtig. De vuurwapengevaarlijke man staat vanaf nu ook op de Nationale Opsporingslijst.

Sinds hij in Breda ontsnapte op dinsdag 6 juni is hij voortvluchtig. De politie vermoedt dat hij zich in of in de buurt van Amsterdam ophoudt.



Dijkman is 1.80 meter lang en heeft een breed en gespierd postuur. Hij heeft zwart haar en bruine ogen. Voor zover bekend heeft hij geen tatoeages of andere opvallende kenmerken.



In 2016 ontsnapte Dijkmans al uit een jeugdgevangenis in Lelystad. De politie benadrukt Dijkman niet zelf benaderd mag worden. De 19-jarige voortvluchtige geldt als vuurwapengevaarlijk en kan zich onvoorspelbaar gedragen.