Wethouder Frans Fakkers van gemeente Moerdijk ontslagen

MOERDIJK - Wethouder Frans Fakkers (Onafhankelijk Moerdijk) van de gemeente Moerdijk is dinsdagavond ontslagen door de gemeenteraad. Een merendeel van de gemeenteraad vond dat hij de administratie niet op orde had en geen goede jaarrekening over 2016 kon presenteren.

De gemeenteraad zegt dat ze de wethouder van financiën al vaker hebben gevraagd om de financiële administratie te verbeteren. Die vooruitgang was volgens de gemeenteraad niet overtuigend genoeg. In totaal steunden achttien raadsleden de motie van wantrouwen tegen hem, de zes fractieleden van Onafhankelijk Moerdijk stemden tegen de motie.



"Het raakt me heel diep", laat Fakkers weten. "Ik weet dat er zaken in onze administratieve organisatie beter kunnen, daar zijn we hard mee aan de slag. De zaken worden ook binnen afzienbare tijd verbeterd. Ik ben zeer teleurgesteld.”



'Jammer'

"Dit is heel erg zuur. Voor wethouder Fakkers en natuurlijk voor ons als college", zegt burgemeester Jac Klijs. "We zijn nu zo’n 3,5 jaar op weg en hebben samen veel bereikt. Fakkers heeft naast financiën, ook veel betekend op het gebied van burgerparticipatie, dorps- en stadstafels en de doorontwikkeling van de organisatie. Heel erg jammer dat het zo is gelopen."



Het is niet de eerste keer dat Fakkers onder vuur ligt. Vorig jaar werd tegen het hele college van burgemeester en wethouders, onder wie Fakkers, een motie van afkeuring ingediend nadat er fouten waren gemaakt bij een aanbesteding van de gemeente. Fakkers bood toen zijn 'oprechte excuses' hiervoor aan.