Voeten in het zand en drankje in de hand: Strandbar opent midden in Eindhoven

EINDHOVEN - Genieten van het zonnetje met de voetjes in het zand en een drankje in de hand. Dat is wat je vanaf dinsdagavond kunt doen bij strandbar Zomerzand in Eindhoven. De strandbar zit midden in de stad aan de Vestdijk.

Het idee komt van Gianni Jorissen, Jens van der Struijk en Patrick de Koning. Ze hebben een evenementenbureau en waren aan het brainstormen over wat ze wilden doen deze zomer. "Een Stadsstrand leek ons wel iets", vertelt Gianni. Maar dat bleek op korte termijn niet meer te realiseren. Er waren teveel vergunningen voor nodig.



Uiteindelijk kwamen ze via de gemeente in contact met het project rondom de Vestdijk. Door samen te werken met The Hub konden ze gemakkelijker aan vergunningen komen en zorgen voor zomerse sferen in de stad.



Een stadsstrand willen de jongens het niet noemen. "Want er is geen water", legt Gianni uit. Zomerzand is een strandbar. "Waar je lekker een drankje kunt komen drinken en waar mensen terecht kunnen voor een gezellige avond."De jongens zijn blij met de Vestdijk als locatie. "Het is midden in het centrum dus er komen veel mensen voorbij." En ook de gasten die tijdens de eerste avond lekker hangen op een strandstoel zijn positief. "Ik werk hier om de hoek en ben nu net klaar met werken. Leuk om hier nog even een drankje te doen", vertelt een vrouw. Een andere bezoeker vult haar aan: "Het is weer eens iets anders dan normaal. Dat zie je niet vaak in Eindhoven."De bar is tot half september geopend. In principe is Zomerzand elke dag open "Maar we kijken naar het weer. Als de regen echt met bakken uit de hemel valt, blijven we dicht", aldus Gianni.