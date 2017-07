'Niet Mikkers, maar Hamming was droomkandidaat voor opvolging Rombouts'

DEN BOSCH - Jan Hamming en niet Jack Mikkers was favoriet nummer één voor de functie van burgemeester van de gemeente Den Bosch. Dit blijkt uit een reconstructie van het Brabants Dagblad.

De vertrouwenscommissie van de Bossche gemeenteraad wilde Hamming, nu nog burgemeester in Heusden, dinsdagavond naar voren schuiven als opvolger van de vertrekkende Ton Rombouts.



'Mikkers nummer twee'

Maar omdat Hamming maandag voor Zaanstad koos, moest dezelfde avond nog de nummer twee van de voordracht worden benaderd. En dat was Mikkers, de huidige burgemeester van Veldhoven. Er was ook haast bij, omdat de vertrouwenscommissie bang was dat het Brabants Dagblad dinsdag met de naam van Mikkers zou komen. Dit schrijft althans deze krant.



De provincie laat via een woordvoerder weten dat ze 'kennis heeft genomen' van de berichtgeving en dat 'deze speculatie aan de krant' wordt gelaten. Ook meldt de zegsman dat 'er in deze fase geen commentaar' wordt gegeven. Mocht dat op een later tijdstip anders zijn, dan zal ze dat vanzelf bekend maken.



'Persoonlijke redenen'

Uit de reconstructie blijkt dat de vertrouwenscommissie maandagmiddag vanuit het provinciehuis te horen had gekregen dat droomkandidaat Hamming zich om persoonlijke redenen had teruggetrokken als kandidaat voor Den Bosch. En dat zou dan weer te maken hebben met de voordracht van de vertrouwenscommissie in Zaanstad.



Een woordvoerder van de gemeente Heusden laat desgevraagd weten dat Hamming 'totaal geen behoefte' heeft om te reageren op de publicatie. Hij spreekt van 'speculaties' waarop geen commentaar wordt gegeven.



'Rianne Donders derde keus'

Derde keus voor de Bossche vertrouwenscommissie was overigens Rianne Donders-De Leest. De voormalige burgemeester van Geldrop-Mierlo is sinds een jaar of drie burgemeester in de Limburgse stad Roermond.



Van een andere vrouw, Madeleine van Toorenburg uit Rosmalen, weet de krant ook te melden dat ze belangstelling heeft getoond. De Bossche vertrouwenscommissie zou echter geen vertrouwen in het Tweede-Kamerlid voor het CDA hebben gehad. Vorige week meldde De Telegraaf overigens dat Van Toorenburg wel was gevraagd, maar ook dat ze níet had gesolliciteerd.



'In een andere stad proberen'

Volgens het Brabants Dagblad heeft ook Roderick van de Mortel, burgemeester van Vught, gehengeld naar de functie in zijn buurgemeente. De voormalig wethouder in Den Bosch en geboren en getogen Bosschenaar kreeg ‘het welgemeende advies om het eerst in een andere stad te proberen’, zo meldt de krant.



Het is bijzonder dat er zo gedetailleerd over de Bossche burgemeestersprocedure wordt geschreven. Leden van de vertrouwenscommissie, bestaande uit de elf fractievoorzitters in de gemeenteraad, hebben immers geheimhoudingsplicht.