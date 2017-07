Pootjebaden in West-Brabant: station Roosendaal blank en rioolwater in Etten-Leur

ROOSENDAAL - De overvloedige regenval zorgt woensdagochtend op diverse plekken in West-Brabant voor overlast. Zo is het pootjebaden in de voetgangerstunnel van het station in Roosendaal en kon in Etten-Leur het riool het water niet aan.

Op een video is te zien hoe de tunnel onder het spoor in Roosendaal blank staat. In een woning aan de Kwikstaart in Etten-Leur kwam het rioolwater via het toilet de woning in. Dat sijpelde vervolgens de gang op en de kruipruimte in.



Er kwamen verder meldingen van wateroverlast uit onder meer de Doornboslaan in Breda en de Van Slingelandststraat in Breda.