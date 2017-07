De Brabantse economie viert feest, maar niet iedereen deelt in de feestvreugde

EINDHOVEN - EINDHOVEN – De Brabantse economie draait als een tierelier. Het bedrijfsleven schreeuwt om personeel om de boel draaiende te houden. Toch zitten de digitale kaartenbakken van het UWV vol met werkzoekenden. Hoe is deze mismatch op de arbeidsmarkt ontstaan?

Ton Wilthagen, hoogleraar aan de Tilburg University, vertelt in de laatste uitzending van het tv-programma Booming Brabant over de oplossing voor dit probleem.



Niet alle dromen zijn bedrog. Jeroen van Glabbeek promoveerde samen met zijn compagnon een studentenonderneming tot een miljoenenbedrijf. De hoofdsponsor van de Bredase eredivisionist NAC gelooft in de inzet van sms-verkeer. Door het vele appen leek sms’en naar het tweede plan te verdwijnen. Van Glabbeek denkt daar in ieder geval heel anders over.Ook in de laatste uitzending van dit seizoen is in Booming Brabant aandacht voor innovatie en start-ups. Bijvoorbeeld hoe het eten van bonen weer populair werd. Michael Luesink begon BOON Food Concepts twee jaar geleden als afstudeerdopdracht en in no-time lagen zijn bonen in de supermarkt. De ondernemer wil continu innoveren zodat hij de consument én de retailer kan blijven verrassen met zijn producten. En als start-up kan hij bovendien sneller schakelen dan de 'grote jongens'.Flink investeren en maximaal automatiseren. Het stond met hoofdletters op de gevel toen de verffabriek Chugoku in Heijningen een nieuwe fabriek ging bouwen. Het van origine Japanse bedrijf koos bewust voor uitbreiding van het Europese hoofdkantoor in Brabant. Centraal staat technologie, innovatie en duurzaamheid.