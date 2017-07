Fraude bij voetbalclub: penningmeester drukt 30.000 euro achterover

LEPELSTRAAT - Ze haalden hem te goeder trouw binnen bij de voetbalclub. Maar de penningmeester van Lepelstraatse Boys drukte 30.000 euro achterover.

"Het ging eigenlijk zoals dat soort dingen altijd gaan", zegt voorzitter John Rens tegen Omroep Brabant. "Iemand kan bij het geld van de club, heeft misschien schulden of wil gewoon graag op vakantie en maakt dan af en toe een klein bedrag over."



Maar dat kleine bedrag liep uiteindelijk wel op tot maar liefst 30.000 euro. Als je bedenkt dat Lepelstraatse Boys slechts 240 leden heeft is dat natuurlijk veel geld. Zo'n 125 euro per lid. "Gelukkig is het voortbestaan van de club niet in het geding", aldus Rens.



Supportersvereniging

Ook de supportersvereniging is teleurgesteld, zegt Andre Laanen. "Natuurlijk ben ik boos en teleurgesteld. Je vertrouwt elkaar. We doen het toch een beetje met de ons-kent-onscultuur zoals dat in een klein dorp vaker gaat. Het is ook wel een bekende man in het dorp. Hij is actief in het verengingsleven."



Woensdagavond worden de leden bijgepraat tijdens een algemene ledenvergadering. Laanen is vooral benieuwd wat de club er aan gaat doen om dit in de toekomst te voorkomen. Overigens heeft de voorzitter goede hoop dat al het geld terugkomt. "Het grootste gedeelte is al terug. En het overige deel verwacht ik ook terug te krijgen."



De oud-penningmeester wilde zelf niet reageren. De club gaat aangifte doen tegen de man.