Boer die drugslab had in oude stallen krijgt 8 maanden celstraf

DEN BOSCH - Een varkensboer uit Maarheeze moet acht maanden de cel in omdat in zijn lege stallen een drugslab is aangetroffen. De 47-jarige man heeft steeds volgehouden dat hij van niets wist, maar de rechtbank ziet genoeg bewijs voor het tegendeel. Een 35-jarige man uit Tilburg krijgt een gevangenisstraf van 2,5 jaar voor het inrichten van het grote drugslab in Maarheeze.

In het lab werden op het moment van de ontdekking genoeg grondstoffen gevonden om in enkele dagen honderden kilo's amfetamine te produceren. Het is niet bewezen dat de boer ook betrokken was bij het maken van de drugs.



Leon van der L. verhuurde zijn varkensloodsen nadat zijn bedrijf in 2014 failliet was gegaan, onder meer omdat hij milieuvoorschriften had overtreden waarna zijn varkens waren afgevoerd. De bank had zijn bedrijf in de verkoop gezet.



DNA op muts

Uit onderzoek blijkt dat de Tilburger betrokken was bij de inrichting van het lab. Zijn DNA werd gevonden op een masker dat in het drugslab is aangetroffen. Beide verdachten zijn schuldig bevonden aan 'strafbare voorbereidingshandelingen in de zin van de Opiumwet'.



De 35-jarige man krijgt een hogere straf, omdat hij al eerder is veroordeeld voor drugsdelicten.



Verdachte lucht

Een makelaar die met kopers kwam kijken, rook op 22 juni een verdachte lucht. Het gezelschap zag ook jerrycans met doodshoofden en vond in andere stallen een groot lab. De politie noemde het een 'grote vangst'.