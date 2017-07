Na heel veel regen komt zonneschijn, vanmiddag al!

EINDHOVEN - Jongens, wat een regen. Al twaalf uur lang komt het bij ons in de provincie met bakken uit de hemel. Dertig tot 50 milimeter neerslag is er gevallen, dat is ongeveer net zoveel als er normaal in een halve maand valt. Maar, er gloort hoop aan de horizon, in de vorm van zonneschijn.

Na een kletsnatte ochtend wordt het in de loop van de middag droog. Ook breekt vanuit het westen de zon door, waardoor het uiteindelijk toch een hele aardige dag wordt. Tot in de avond kan er lokaal nog wel een bui vallen.





De overvloedige regenval zorgde woensdagochtend op diverse plekken in West-Brabant voor overlast. Zo stond de voetgangerstunnel van het station in Roosendaal deels onder water en in Etten-Leur kon het riool het water niet aan. Ook in Breda waren er meldingen van wateroverlast.Donderdag ziet het er allemaal een stuk vriendelijker uit. Dankzij een een hogedrukgebied is het droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Met 22 graden is het lekker aangenaam.