Vijf tips over ongeluk met keien in Schijndel na uitzending Opsporing Verzocht

HILVERSUM - De politie heeft vijf tips gekregen na de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdagavond over het ongeluk waarbij een 32-jarige vrouw ernstig gewond raakte nadat er keien op de weg waren gelegd. Dat gebeurde op de Structuurweg in Schijndel. De vrouw reed met haar auto over de grote stenen heen, waarna ze een klapband kreeg en met haar wagen tegen een boom botste.

Het slachtoffer hield een klaplong aan het ongeluk over. Ook is ze meerdere keren met spoed geopereerd. Inmiddels is ze van de intensive care af. Haar vriend vindt het 'onbegrijpelijk dat mensen zoiets konden doen.'



DNA

De politie maakte dinsdagavond bekend dat er DNA is gevonden op de keien die in juni op de weg werden neergelegd. Dat materiaal wordt nu onderzocht. Verder werd duidelijk dat de keien vlakbij de plek van het ongeluk zijn weggenomen. Ze lagen bij het pad dat loopt tussen de Smaldonkstraat en de Structuurweg, niet ver van het gebouw van de scouting.



'Namen genoemd'

Volgens de politie zitten tussen de vijf tips 'mogelijk interessante reacties, waarbij ook namen worden genoemd'. In totaal kreeg de politie tot nu toe 35 reacties over de zaak.