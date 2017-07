Casinobezoeker geschopt, gestoken, geslagen en beroofd in Breda

BREDA - Een 60-jarige man uit Breda is maandag rond middernacht beroofd en mishandeld in de Ruwaardstraat in zijn woonplaats. De man had kort daarvoor een bezoek gebracht aan een casino aan de Haven. Op straat werd hij door een onbekende beroofd van zijn portemonnee.

De Bredanaar verliet het casino rond halftwaalf en liep vermoedelijk naar huis. In de Ruwaardstraat werd hij aangesproken door een onbekende man. Die vertelde te weten dat de man in het casino een geldbedrag had gewonnen. Vervolgens trok de dader een mes en eiste geld.



Rake klappen

Het slachtoffer weigerde dat, waarop de dader met het mes begon te zwaaien en de Bredanaar in het gezicht raakte. Daarna kreeg het slachtoffer enkele rake klappen en werd liggend op de grond ook nog door de dader geschopt. Na het wegnemen van de portemonnee ging de dader ervandoor.



De Bredanaar raakte gewond en is op de huisartsenpost behandeld aan zijn verwondingen.