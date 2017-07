'Lekken uit burgemeestersprocedure Den Bosch kan gevolgen hebben voor sollicitanten'

DEN BOSCH - Als het klopt wat het Brabants Dagblad over de burgemeestersprocedure in Den Bosch schrijft, dan kan dat kwalijke gevolgen hebben. Dit stelt Julien van Ostaaijen, onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg.

Volgens de krant was Jan Hamming, de huidige burgemeester van Heusden, dé kanshebber om burgemeester van Den Bosch te worden.



'Grote gevolgen'

Het werd Jack Mikkers, nu nog burgemeester in Veldhoven, omdat Hamming op het laatste moment zijn kandidatuur voor Den Bosch had ingetrokken, schrijft het Brabants Dagblad. Mikkers was tweede keus. De berichtgeving in de krant kan grote gevolgen hebben voor mensen die gesolliciteerd hebben, zo zegt de Tilburgse bestuurskundige.



De publicatie kan ertoe leiden dat mensen niet meer willen solliciteren, omdat hun naam op straat kan komen te liggen. “Dat kan hen afschrikken een nieuwe poging te wagen”, aldus Van Ostaaijen. Voor kandidaten die actief zijn als burgemeester of wethouder en weg willen, kan hun sollicitatie vragen oproepen over hun functioneren in de gemeente waar ze (blijven) werken.



Donders en Van de Mortel

Voor Hamming en Mikkers lijkt het in dit geval niets uit te maken, omdat beiden later dit jaar respectievelijk Heusden en Veldhoven verlaten. De krant noemt echter ook de namen van onder anderen Rianne Donders en Roderick van de Mortel. Beiden hebben volgens het BD ook gesolliciteerd naar de functie, die nog even op de schouders rust van Ton Rombouts.



Donders was burgemeester van de gemeente Geldrop-Mierlo en vertrok ruim twee jaar geleden naar Roermond. Van de Mortel was raadslid en wethouder in Den Bosch en begon in april 2007 als burgemeester in buurgemeente Vught. Tegenover de regionale omroep L1 laat Donders weten dat er sprake is van ‘speculatie’. Ook meldt ze dat ze voorlopig niet vertrekt. “Ik ga zo de sleutel ophalen van ons nieuwe huis in Roermond. Ik ga nergens anders heen”, zo staat in een schriftelijke reactie.



'Wenkbrauwen fronsen'

De voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad in Den Bosch zou aangifte kunnen doen van het lekken van gegevens. Tenminste, als de krantenartikelen inhoudelijk kloppen, zo benadrukt Van Ostaaijen. “Dat zou dan wel mijn wenkbrauwen doen fronsen.”



Voorzitter van die commissie is Mike van der Geld, fractievoorzitter van D66 in de Bossche gemeenteraad. Hij wil geen commentaar geven. “Ik heb een geheimhoudingsplicht en mag de berichtgeving ontkennen noch bevestigen. Dat is strafbaar”, zo zegt Van der Geld. Hij wil evenmin ingaan op de vraag of hij stappen gaat ondernemen.



'Warm welkom'

De woordvoerders van Hamming en de commissaris van de koning, Wim van de Donk, onthouden zich eveneens van commentaar. Mikkers laat via een woordvoerster van de gemeente Veldhoven weten dat hij ‘blij is met de beslissing van de gemeenteraad. Dat hij een warm welkom heeft gekregen en dat hij op 11 oktober met veel plezier gaat beginnen.'

Inge van Dijk, voorzitter van het CDA Brabant, vindt dat ook de krant een verantwoordelijkheid heeft. “Ik weet dat er een aantal dingen dat wordt beweerd, niet klopt. Je kunt je wel beroepen op de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid, maar dat wil niet zeggen dat je alles moet publiceren. Verder vind ik dat er een onderzoek naar het lek moet komen, want mensen van wie hun naam worden genoemd, kunnen hierdoor ernstig beschadigd worden tijdens het verdere verloop van hun carrière.”

Van Ostaaijen is vooral benieuwd naar de betrouwbare bronnen waarop het BD zich zou hebben gebaseerd. “Wanneer leden van die vertrouwenscommissie of mensen rondom de commissaris van de koning uit de school hebben geklapt, dan kan hiervan aangifte worden gedaan. Als de voorzitter van de vertrouwenscommissie dit doet, dan weet je dat er waarheden zijn gepubliceerd. Mocht dit niet zo zijn, dan zou ik de zaak laten rusten.""De geloofwaardigheid van de politiek kan door deze publiciteit worden geschaad, al vraag ik me af of de samenleving dit allemaal zo erg vindt”, aldus Van Ostaaijen.Het zou niet voor het eerst zijn wanneer aangifte wordt gedaan van het lekken van vertrouwelijke gegevens uit gemeentelijke rapporten of procedures, zo meldt hij Het is voor politie of het Openbaar Ministerie vaak wel heel lastig om hiervoor bewijzen aan te dragen.