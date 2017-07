Baas worden van je eigen pretpark? Deze studenten hebben ervoor gestudeerd

BREDA - Velen zullen er wel eens van hebben gedroomd: baas zijn van je eigen pretpark. Het lijkt voor weinigen weggelegd, maar je kunt er wel degelijk voor worden opgeleid. Op de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer - NHTV - kregen dinsdag de eerste zeven studenten hun diploma Attractions and Theme Parks Management.

Op 1 september 2014 startte de NHTV in Breda met de eerste Europese opleiding, waarin studenten worden opgeleid voor voor managementfuncties in de internationale markt voor dagattracties.



Groeiende vraag

In de wereldwijde attractiebranche is er een groeiende vraag naar hoogopgeleide en commerciële managers. De NHTV werkt voor de engelstalige opleiding samen met onder andere de IAAPA, de wereldwijde branchevereniging van attracties en met grote bedrijven zoals de Efteling, Europa-Park, de Plopsa groep en Walt Disney World Resort Orlando.



De eerste studenten werkten onder andere aan opdrachten voor de Heineken Experience, Gaia Zoo, Toverland, Attractiepark Slagharen, Europapark en Beekse Bergen. Ze schreven scripties voor de Efteling, Ripleys Amsterdam, Bodyworlds Amsterdam, Safaripark Beekse Bergen en de Plopsa groep.