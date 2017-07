Gemeente Breda hoeft deel miljoenensubsidie toch niet terug te betalen

BREDA - De gemeente Breda hoeft een deel van een miljoenensubsidie voor een studiebegeleidingsproject toch niet terug te betalen aan het Rijk. Dat heeft de rechtbank in Breda woensdag bepaald. De gemeente stapte naar de rechter nadat de staat ruim acht ton aan teveel ontvangen subsidie terugvorderde.

De gemeente kreeg de subsidie voor het project ‘Find your Destination’. In het project, dat liep tussen 2009 en 2011, werden groepen niet-uitkeringsontvangers en gedeeltelijk arbeidsbelemmerde mensen begeleid bij het afmaken van hun opleiding. Van de ruim 1,5 miljoen euro subsidie zou uiteindelijk slechts een kleine zeven ton daadwerkelijk voor het project nodig zijn geweest.



Facturen

Voor het overige bedrag zou de gemeente niet goed hebben aangetoond waarvoor het is gebruikt, aldus de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zo zou op facturen niet duidelijk genoeg zijn aangetoond dat bepaalde activiteiten onder de subsidie vielen en zouden de gemaakte arbeidsuren van docenten gebrekkig zijn onderbouwd.



Volgens de bestuursrechter heeft de gemeente wel degelijk aan haar administratieve verplichtingen voldaan en hoeft daarover dus niets terug te betalen. De staatssecretaris stelde daarnaast dat onder andere de administratie rondom opleidingsuren, voor- en nazorguren en overige activiteiten niet op orde was. De rechtbank ging ook daar niet in mee. De partijen hebben zes weken de tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak.