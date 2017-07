Bijna op vakantie? Denk aan je huisdier

EINDHOVEN - De beruchte vakantiedrukte bij dierenopvangcentra in Brabant blijft vooralsnog uit. Dat blijkt uit een rondgang langs verschillende dierenasiels.

Goed nieuws dus, al houden ze bij de Doornakker in Eindhoven en het dierenopvangcentrum in Breda een slag om de arm. Woordvoerders van beide opvangcentra benadrukken dat de drukte nog kan komen als de vakantie echt begonnen is. “Mensen die op vakantie gaan, komen er misschien te laat achter dat ze niets voor hun huisdier hebben geregeld”, vertelt Saskia Thijssen van de Dierenbescherming.

Herplaatsen

Bij dierenasiel Arduin in Roosendaal ervaren ze dat de extra vakantiedrukte de laatste jaren wel meevalt. “Het is wel iets drukker, maar dat komt omdat dieren minder snel herplaatst kunnen worden”, aldus een woordvoerder.

Ook bij dierenopvang Maasland in Oss is er geen nood aan de man. “De beruchte vakantiedrukte uit het verleden is minder geworden”, zegt manager Sandra van Rooij. Een verklaring heeft ze hier niet voor. “Misschien realiseren mensen zich beter dat ze ook iets voor hun huisdier moeten regelen als een vakantie wordt geboekt. Via social media kan makkelijker een opvangplek worden geregeld.”

Gedumpte honden

Toch gebeurt het nog altijd dat dieren worden gedumpt. Arduin ving de afgelopen twee weken twee gedumpte honden op. “Van een hond is gezien dat hij uit de auto werd gezet. De ander zat vastgebonden aan een boom”, laat de opvang weten.

Bij de opvangcentra in Oss, Breda en Roosendaal is nog voldoende plek voor de opvang van zwerfdieren. De Doornakker in Eindhoven neemt geen ‘afstandsdieren’ meer aan. Dat zijn dieren waarvan de eigenaar om uiteenlopende redenen afscheid wil nemen. “De opvang zit momenteel vol met zwerfdieren”, aldus Thijssen.