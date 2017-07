Oud-minister van Landbouw Gerrit Braks (84) overleden

SINT-MICHIELSGESTEL - Gerrit Braks, oud-minister van Landbouw en voormalig voorzitter van de Eerste Kamer, is woensdag overleden, zo heeft zijn familie laten weten. Braks werd 84 jaar oud.

Braks was CDA-politicus uit een Brabants boerengezin. Hij werkte in Brussel en was nog maar drie jaar Tweede Kamerlid toen hij minister van Landbouw werd in het eerste kabinet-Van Agt. Na een jaar pauze keerde hij op de post terug en kreeg er te maken met kwesties als mestproblematiek, dierenwelzijn en de visfraude.

Coalitiegenoot PvdA vond dat Braks te weinig deed tegen de visfraude en zegde het vertrouwen in de bewindsman op. Daarop trad Braks in 1990 af.



Daarna werd hij voorzitter van de KRO, en senator en voorzitter van de Eerste Kamerfractie van het CDA. Braks sloot zijn politieke loopbaan af als voorzitter van de Eerste Kamer. In 2007 en 2008 was hij waarnemend burgemeester van Eindhoven.