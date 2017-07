Michael van Gerwen vermaakt zich in Las Vegas, maar niet met darts

VLIJMEN - Michael van Gerwen begint vrijdag aan de US Darts Masters in Las Vegas. De Vlijmenaar is al in Amerika en vermaakt zich prima… met pokeren.

Mighty Mike werd dinsdag gesignaleerd aan een pokertafel bij de World Series of Poker. De beste darter van de wereld is een grote pokerliefhebber. "Ik ben opgeroeid met kaartspelletjes. Voor mij is het allerbelangrijkste plezier te maken. Pokeren is voor mij puur plezier."



Van Gerwen zegt tegen de website PokerListings.com te weinig tijd te hebben om zich te specialiseren als pokerspeler. "Darts is mijn kwaliteit en daar komt ook een stuk minder geluk bij kijken. Bij poker speelt geluk ook een grote rol. Je ziet daarom nooit dat een speler drie keer op rij de World Series of Poker wint, als je begrijpt wat ik bedoel. Als darter zou je het WK wel drie keer op rij kunnen winnen."De beste darter van de wereld begint vrijdag dus aan de US Darts Masters. "Darts begint groot te worden in de Verenigde Staten, maar ook op andere plekken buiten Europa. Ook in Australië en Dubia is er belangstelling voor. Ik ben vanuit Shanghai naar Las Vegas gekomen, dat zegt wel wat over de wereldwijde populariteit van de sport."