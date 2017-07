PSV is conditioneel 'extreem goed' aan seizoen begonnen

EINDHOVEN - Conditietrainers zijn vaak niet de populairste personen bij voetballers. Want onder hun leiding moeten er heel wat kilometers en uren gelopen, gesprint en gezwoegd worden zonder dat er een bal aan te pas komt. Bij PSV is die taak in handen van Egid Kiesouw. Ook op het trainingskamp in Zwitserland is hij weer verantwoordelijk voor heel wat liters zweet bij de spelers.

Kiesouw hoeft de boel niet heel erg rustig en voorzichtig op te bouwen, want de spelers van PSV zijn al in blakende conditie aan de opbouw van het nieuwe seizoen begonnen.



"De spelers zijn dit jaar conditioneel extreem goed teruggekomen van de vakantie", vertelt de trainer. "Ze hebben huiswerk meegekregen en dat ook goed uitgevoerd. Op verzoek van de trainer hebben ze ook tijdens hun vakantie niet stilgezeten, omdat er maar een korte voorbereiding is tot de eerste Europa League-wedstrijden dus."



Basis leggen

PSV werkt nu dus in het Zwitserse Verbier toe naar de start van de competitie en de kwalificatiewedstrijden voor de Europa League. Maar in feite wordt ook de basis gelegd voor het hele seizoen.



"Een goede voorbereiding is met de vele wedstrijden die gaan komen enorm belangrijk. Dus een groot deel van de fysieke belastbaarheid moet hier worden opgebouwd. Maar nu is het ook even werken voor de korte termijn. Dus de voorrondewedstrijden voor de Europa League en de start van de competitie."Ook over de conditie van nieuweling Derrick Luckassen is Kiesouw content. De van AZ overgenomen speler trainde woensdagochtend voor het eerst mee en kon onmiddellijk aanhaken."Hij doet hier meteen aan alles mee. Hij is natuurlijk al bij AZ aan de voorbereiding gestart en dat is dus geen probleem en dat bleek op de training ook wel"In Zwitserland speelt PSV oefenwedstrijden tegen FC Sion, AS Monaco en Grasshoppers. Maar die wedstrijden zijn in het kader van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In de trainingsopbouw is de richtdatum 27 juli. Dan speelt PSV de eerste Europa League-kwalificatiewedstrijd speelt en moet het team conditioneel 100 procent zijn.