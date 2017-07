Zestig kwetsbare mensen 'op straat gezet' in Den Bosch: 'Dit is echt schandalig'

DEN BOSCH - Zestig anti-krakers moeten hun huis uiterlijk volgende week donderdag hebben verlaten. De bewoners zijn woedend. Ze bieden woensdagavond een petitie aan op het gemeentehuis.

Nadine Tervoort heeft haar spullen al ingepakt. "Ik voel me hier behoorlijk rot over. Een van de zekerheden in je leven is een dak boven je hoofd. Als je dit niet hebt, zorgt dat voor heel veel stress."



Studentenwoning

In het voormalig zorgcentrum de Zuiderschans wonen voornamelijk jongeren. Het is al een paar jaar niet in gebruik. Het zou aanvankelijk binnen twee jaar gesloopt worden. De gemeente wil het pand nu ombouwen tot 136 studentenwoningen. Het gaat dan om 108 éénpersoons en 28 tweepersoons kamers.



De contracten met de huidige bewoners zijn beëindigd. Dit leidt tot woedde bij de bewoners. Tervoort: "We hadden een mondelinge afspraak dat we tot de sloop mochten blijven." Ze moet nu op zoek naar een andere woning.



De gemeente en de beheerder doen juridisch gezien niets fout. Het gaat om anti-kraak en ze houden zich aan het contract. "Moreel gezien kan dit niet", vindt Lisette van der Swaluw, fractievoorzitter van de PvdA in Den Bosch. Ze steunt de bewoners.



Krom

Tervoort: "Tuurlijk, het is anti-kraak. We moeten er nu uit voor andere mensen en niet omdat het gesloopt wordt. Dat is krom." Bewoners krijgen van de gemeente een alternatieve locatie aangeboden. "Dat is maar voor twee maanden. Wie zegt dat ik dan iets vindt?" Van der Swaluw: "Dit is geen oplossing."



“Het gebouw kan in de nieuwe opzet veel meer mensen herbergen”, laat de gemeente in een reactie weten. Ze zegt de bewoners te helpen aan een nieuwe woning.

De verwachting is dat er per september zo’n 200 internationale studenten zijn. “Voor ongeveer de helft is er nog huisvesting nodig. De Zuiderschans biedt daarvoor mogelijkheden. Het biedt ook kansen voor jongeren die nu nog noodgedwongen in een opvangsituatie wonen terwijl ze door kunnen stromen naar reguliere huisvesting”, aldus de gemeente.