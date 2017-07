'En dan blijkt het jongetje overleden', Keiharde video over smartphonegebruik tijdens autorijden

TILBURG - Negenentachtig procent van de automobilisten grijpt weleens naar de smartphone tijdens het autorijden. Interpolis toont in een video de keiharde gevolgen aan: "Dit kan jou ook gebeuren!"

De schadeverzekeraar uit Tilburg laat mensen op een testparcours rijden terwijl ze bezig zijn met hun mobieltje. De automobilisten geven allemaal toe regelmatig tijdens het rijden een berichtje te versturen, een selfie te maken of na een 'pingeltje' een blik op het schermpje te werpen. Als ze eenmaal de proef ondergaan volgen slippartijen en botsingen elkaar in rap tempo op.



'Klooien met carkit'

Na de test worden de deelnemers met de neus op de feiten gedrukt door Koen. Hij vertelt over die ene vrijdagmiddag waarop hij in zijn auto met een carkit zit te klooien. Toen hij weer voor zich keek zag hij dat het verkeer stilstond. Met negentig kilometer per uur knalde hij achterop een auto.



Toen hij uitstapte zag hij een vrouw achter het stuur zitten die niet volledig bij bewust zijn is. "Met twee kindjes op de achterbank leek het oke te zijn. Ik was gefocust op hun moeder die er slecht aan toe leek."Als de hulpdiensten waaronder de traumahelikopter ter plaatse zijn, krijgt Koen te horen dat het met de moeder wel goed komt, maar het kindje een overlevingskans van tien procent heeft. "Dan stort je wereld echt in", zegt hij geemotioneerd.Uiteindelijk mag hij Koen huis. Maar om elf uur 's avonds staat er opnieuw politie voor de deur. Dit keer om te vertellen dat het jongetje overleden is.